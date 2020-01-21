Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплыми в стране будут, по меньшей мере – ближайшие 10 дней. Температура воздуха существенно превысит ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплыми в стране будут, по меньшей мере – ближайшие 10 дней. Температура воздуха существенно превысит климатическую норму, передает .Синоптик назвал ситуацию с жаркой зимой экстремальной по продолжительности. Подобное было зафиксировано впервые в истории. Эксперт отметил, что период с 1 декабря по 15 января в 2006-2007 годах был еще теплее текущей зимы, но не длился так долго. Согласно прогнозам, в азиатской части страны температура превысит норму на 20 градусов, а в европейской – на 12.