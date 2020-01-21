Пережив четырех сыновей и двух дочерей, в Саудовской Аравии скончался двоюродный брат и шурин короля Салмана. Принц Бандар бен Мухаммед бен Абдель Рахман бен Фейсал Аль Сауд был женат на родной сестре нынешнего монарха - принцессе Аль-Бандари бинт Абдель Азиз Аль Сауд.

Пережив четырех сыновей и двух дочерей, в Саудовской Аравии скончался двоюродный брат и шурин короля Салмана. Принц Бандар бен Мухаммед бен Абдель Рахман бен Фейсал Аль Сауд был женат на родной сестре нынешнего монарха — принцессе Аль-Бандари бинт Абдель Азиз Аль Сауд.Принц был женат на родной сестре дочери основателя саудовского королевства, скончавшейся в 2008 году, отмечает ТАСС. Всего от двух жен у него было 13 детей.