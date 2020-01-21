Появляются первые подробности состава нового правительства. Исполняющий обязанности зампреда кабмина по делам строительства и регионального развития Виталий Мутко не войдет в состав ..

Появляются первые подробности состава нового правительства.Исполняющий обязанности зампреда кабмина по делам строительства и региональногоразвития Виталий Мутко не войдет в состав правительства Михаила Мишустина. Обэтом сообщает РБК.Виталий Мутко занимал эту должность с мая 2018 года. До этогодва года работал зампредом правительства по делам спорта, туризма и молодежнойполитики.Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сохранитсвой пост. А вот главе Минкульта Владимиру Мединскому прочат уход.