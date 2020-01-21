Появляются первые подробности состава нового правительства.
Исполняющий обязанности зампреда кабмина по делам строительства и регионального
развития Виталий Мутко не войдет в состав ..
Появляются первые подробности состава нового правительства.
Исполняющий обязанности зампреда кабмина по делам строительства и регионального
развития Виталий Мутко не войдет в состав правительства Михаила Мишустина. Об
этом сообщает РБК.
Виталий Мутко занимал эту должность с мая 2018 года. До этого
два года работал зампредом правительства по делам спорта, туризма и молодежной
политики.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сохранит
свой пост. А вот главе Минкульта Владимиру Мединскому прочат уход.