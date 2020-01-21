Молодой человек, воспользовавшись мобильным приложением с аккаунта незнакомого гражданина, открыл машину и совершил незаконную поездку...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержан подозреваемый в угоне автомобиля каршеринга.В дежурную часть ОМВД России по району Крылатское г. Москвы поступила информация о ДТП на Островной улице. Автомобиль каршеринговой компании врезался в мачту освещения. В результате ДТП пассажир был доставлен в одно из медицинских учреждений, а водитель скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний москвич.Установлено, что молодой человек, воспользовавшись мобильным приложением с аккаунта незнакомого гражданина, приобретенного в сети Интернет, открыл машину, завел ее и совершил незаконную поездку. Однако, не справившись с управлением, совершил наезд на мачту освещения.Отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93