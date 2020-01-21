Злоумышленник стал угрожать убийством и физической расправой. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрелы в землю и в сторону потерпевших...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рязанскому району задержали 32-летнего мужчину по подозрению в угрозе убийством», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о драке около кафе на 1-ой Новокузьминской улице. К прибывшим сотрудникам полиции обратились двое мужчин в возрасте 53-х и 68-ми лет. Они рассказали, что между ними и посетителем кафе возник конфликт. Мужчина отказывался оплатить счет. Заявители попросили его вернуться и отдать деньги. Однако подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрелы в землю и в сторону потерпевших.Подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель столицы. Также полицейские изъяли у злоумышленника травматический пистолет, на который у него имелось соответствующее разрешение.По данному факту отделом дознания ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18