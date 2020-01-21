Голливуд стоит на ушах из-за новости о 52-летней Памеле Андерсон. Актриса вышла замуж.

Голливуд стоит на ушах из-за новости о 52-летней ПамелеАндерсон. Актриса вышла замуж.Еще недавно сексапильнаяблондинка пережила тяжелое расставание с футболистом Адилем Рами, поэтомуизвестие о свадьбе ввело многих в недоумение. Выяснилось, что Памела Андресон тайновышла замуж за 74-летнего продюсера фильма "Звезда родилась" Джона Питерса.О прошедшей церемониибракосочетания сообщила сама Памела Андерсон. Она прислала в редакцию одного изСМИ трогательные стихи, передает Super.ru.Материал дополняется