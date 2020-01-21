Голливуд стоит на ушах из-за новости о 52-летней Памеле
Андерсон. Актриса вышла замуж.
Голливуд стоит на ушах из-за новости о 52-летней Памеле
Андерсон. Актриса вышла замуж.
Еще недавно сексапильная
блондинка пережила тяжелое расставание с футболистом Адилем Рами, поэтому
известие о свадьбе ввело многих в недоумение. Выяснилось, что Памела Андресон тайно
вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма "Звезда родилась" Джона Питерса.
О прошедшей церемонии
бракосочетания сообщила сама Памела Андерсон. Она прислала в редакцию одного из
СМИ трогательные стихи, передает Super.ru.
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