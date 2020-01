71-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о борьбе с хроническим неврологическим заболеванием, которое относится к нейродегенеративным расстройствам, прогрессирует медленно и не поддается лечению.

71-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о борьбе с хроническим неврологическим заболеванием, которое относится к дегенеративным расстройствам, прогрессирует медленно и не поддается лечению.Один из основателей и участник группы Black Sabbath дал интервью передаче Good Morning America, в ходе которого рассказал, что страдает одной из форм болезни Паркинсона. По словам музыканта, он в течение года находится в ужасном состоянии и принимает множество лекарств после перенесенной операции. Фрагмент интервью опубликован в Twitter на странице телевизионной программы.Жена рокера Шэрон Осборн, которая тоже приняла участие в беседе, рассказала, что болезнь мужа не является смертным приговором, но в теле ее супруга затронуты все нервы. По словам 67-летней женщины, у Оззи могут быть спокойные дни, а потом все резко становится очень плохо.Сам музыкант признался, что решил рассказать о болезни, поскольку не в силах больше ее скрывать. По словам Осборна, у него плохо с секретами и ему тяжело удается скрывать что-либо. [email protected] NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY— Good Morning America (@GMA) 21 января 2020 г.Как сообщают некоторые СМИ, музыкант долгое время полагал, что дрожание его рук связано с многолетним употреблением наркотиков. Кроме того, Осборн пил много алкоголя. К слову, один из биологов назвал Оззи генетическим мутантом, поскольку именно такая характеристика позволила певцу пережить многолетнее увлечение опасными веществами.Болезнь Паркинсона выражается такими симптомами, как появление дрожания в руках, замедленность движений, пребывание человека в состоянии депрессии.