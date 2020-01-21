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<a href="https://33live.ru/novosti/21-01-2020-stanovitsya-ochen-ploxo-ozzi-osborn-rasskazal-o-borbe-so-strashnoj-boleznyu.html" target="_blank">Становится очень плохо: Оззи Осборн рассказал о борьбе со страшной болезнью</a> - 71-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о борьбе с хроническим неврологическим заболеванием, которое относится к нейродегенеративным расстройствам, прогрессирует медленно и не поддается лечению.