Маленький шаг вперед, на пути к новому сближению позиций в Женеве. Так оценивает западная пресса итоги берлинской конференции по Ливии, на которой договорились о трех важнейших пунктах. Это эмбарго на продажу оружия обеим сторонам конфликта, состав комиссии по мониторингу прекращения огня, проведение разграничительной линии между конфликтующими.

"Маленький шаг вперед, на пути к новому сближению позиций в Женеве". Так оценивает западная пресса итоги берлинской конференции по Ливии, на которой договорились о трех важнейших пунктах. Это эмбарго на продажу оружия обеим сторонам конфликта, поименный состав комиссии по мониторингу прекращения огня и проведение разграничительной линии между силами правительства национального согласия и ливийской национальной армии. По словам международных посредников, конфликт заморожен, и остается надежда на прямой диалог сторон.Первое, на что обратили внимание немецкие издания, комментируя итоги берлинской конференции: Ангелу Меркель не трясло и не качало. Все, как в лучшие времена, когда она была на пике формы. Выложилась на 100 процентов. И если ее усилия приведут к умиротворению в Ливии — это будет ярким завершением карьеры канцлера. Журнал Der Spiegel разошелся так, что назвал конференцию "светлым часом немецкой дипломатии". С точки зрения организационной, это так. Однако результат конференции в большей степени определялся Россией и Турцией, как странами, имеющими значительное влияние на стороны ливийского конфликта."Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И, несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд это уже очень хороший результат", — подчеркнул в Берлине президент России Владимир Путин.Турция поддерживает правительство Файеза Сарраджа, находящееся в Триполи. В ходе гражданской войны, которая началась после натовской интервенции и убийства Муамара Каддафи, столичные власти практически утратили контроль над страной, который перешел к военным во главе с фельдмаршалом Халифа Хафтаром. У него территория, нефть и морские терминалы. Его отряды стоят под Триполи.Накануне конференции Эрдоган назвал Хафтара путчистом, и приехал в Берлин в раздражении. Если пройтись по всему списку участников конференции объективно — от канцлера Германии и президента Франции до госсекретаря США, становится ясно: убедить Реджепа Тайипа Эрдогана, что ситуация под контролем, мог только один человек."Да, действительно мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Позитивный факт, что они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом, — подчеркнул Путин. — Я думаю, что должны поблагодарить наших коллег — министров иностранных дел и министров обороны, которые максимальные усилия приложили к тому, чтобы договаривающиеся стороны пришли к согласию и поддержали совместные заявления. Да, действительно не все удалось. Одна из сторон заявление, пока, во всяком случае, не поддержала. Но мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен. Я очень рад возможности встретиться с вами сегодня здесь, в Берлине, и поговорить по всему комплексу наших отношений".Эта предварительная встреча, которая продолжалась около часа, во многом и определила позитивный итог конференции. Делегации от конфликтующих сторон Ливии перед телекамерами так и не появились. Исключение — случайный кадр: Халифа Хавтар в коридоре офиса канцлера. Но важно то, что фельдмаршал согласился начать прямые контакты с правительством в Триполи."Президент Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете Безопасности ООН, мы, конечно же, будем учитывать мнение ливийцев, и, прежде чем Совет Безопасности может приступить к работе над этим документом, такое мнение должно быть четко изложено. Ситуация непростая, ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей, в создаваемой по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", — продолжил пояснение исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров."Мы приняли декларацию саммита, состоящую из 55 пунктов. В случае соблюдения перемирия, к которому мы вместе с президентом России Владимиром Путиным призывали, будет открыта возможность для политического процесса", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Механизмы контроля за соблюдением берлинских договоренностей еще надо отладить, в том числе и в рамках ООН. Оптимизм у наблюдателей связан с тем, что ливийский вопрос не вызывает разногласий среди постоянных членов Совета Безопасности. Госсекретарь США Майк Помпео подтверждает:"Впереди еще много работы. Это сложное поле для маневра, но вы все видели президента Эрдогана, президента Путина, канцлера Меркель искренне готовых приложить усилия для решения конфликта".Чуть позже госсекретарь США написал в Twitter сообщение. Правильные слова. На них обратила внимание официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Не без иронии."Пришло время ливийцам самим решать, каким будет их будущее – без насилия, подогреваемого внешними силами. Мы призываем все стороны использовать возможность, предоставленную ООН, чтобы обсудить политические и экономические вопросы, а также вопросы безопасности", — написал госсекретарь Помпео."Как будто [американские] партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", — подчеркнула Мария Захарова.Тем не менее, все согласны с тем, что в Берлине поработали хорошо. Хотя да, это только начало. Теперь важно удержать темп, чем, по всей видимости, дипломаты и намерены заниматься.Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал берлинскую конференцию стартовым свистком. Следующая конференция — на уровне министров иностранных дел. Место еще не определено, но по срокам это будет начало февраля.