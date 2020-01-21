Во время двухчасового общения студенты задавали самые разнообразные вопросы о работе ГИБДД, на которые получили содержательные ответы.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» студенты авиамеханического колледжа посетили Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области.Ребят встретил старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Владимиру Валерьян Шируков, который рассказал об основных функциях и задачах структурных подразделений. Затем ребята окунулись в историю создания службы. Инспектор по пропаганде ОГИБДД провел экскурсию по музею при Управлении ГИБДД. Студенты познакомились с работой подразделений, узнали, как происходило становление службы, а также им рассказали про заслуженных сотрудников. Вся информация вызывала неподдельный интерес студентов.Затем студенты побывали в регистрационно-экзаменационном отделе, где будущие водители проходят проверку своих знаний Правил дорожного движения. В этот день у ребят появилась хорошая возможность получить ответы на все интересующие их вопросы из уст начальника РЭО ГИБДД г. Владимира Александра Зайцева.Во внутреннем дворе полиции инспекторы ДПС продемонстрировали студентам патрульный автомобиль и специальные приборы, которыми он оборудован, рассказали о специфике службы сотрудников Госавтоинспекции.Все желающие смогли почувствовать себя инспектором дорожно-патрульной службы – посидеть в патрульном автомобиле.Во время двухчасового общения студенты задавали самые разнообразные вопросы о работе ГИБДД, на которые получали содержательные ответы. Ребята фотографировали происходящее на мобильные телефоны. В конце мероприятия они искренне поблагодарили полицейских за теплый и открытый прием. Безусловно, о полученных впечатлениях ребята охотно поделятся со своими друзьями в социальных сетях.