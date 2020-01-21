Полиция задержала её спустя несколько часов

31-летняя ранее судимая жительница Мурома подозревается в разбойном нападении на прохожую. Нанеся несколько ударов ножом, женщина украла у жертвы 600 рублей, сообщает УМВД России по Владимирской области.Вечером 17 января диспетчер «скорой» помощи сообщил в полицию, что на улице Коммунальной 49-летней местной жительнице нанесли не менее трёх ножевых ранений. Потерпевшая рассказала полицейским, что на улице на неё напала неизвестная, несколько раз ударила ножом, похитила 600 рублей и убежала.Полицейские установили приметы подозреваемо и задержали её спустя несколько часов. 31-летняя жительница Мурома была сильно пьяной. В её отношении возбуждено уголовное дело за разбой.