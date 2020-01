Президент США Дональд Трамп выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции США на фоне протестов в Вирджинии.

Президент США Дональд Трамп выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции США на фоне протестов в Вирджинии."Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, даже чуть-чуть", — написал Трамп у себя в Twitter.I will NEVER allow our great Second Amendment to go unprotected, not even a little bit!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2020 г.Накануне несколько тысяч американцев с пистолетами и винтовками вышли на акцию протеста в Ричмонде. Поводом стали планы демократов принять в штате пакет мер по контролю над оружием.Вторая поправка к конституции США как раз гарантирует американцам свободное владение оружием. Ужесточение правил оборота оружия — традиционный предмет для спора республиканцев и демократов. Первые выступают за сохранение второй поправки, а вторые — за ужесточение законодательства вплоть до полного запрета на оружие.В 2019 году в Соединенных Штатах Америки произошло наибольшее число массовых убийств за всю историю наблюдений, сообщает телеканал "Россия 24".