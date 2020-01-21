В рамках акции ребята прошли стажировку в районном отделе полиции

Студенты Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант» и отправились на стажировку в районное отделение полиции.Встретил ребят начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД Василий Денисов, который ознакомил ребят с историей образования экспертно-криминалистической службы МВД, рассказал какую работу проводят эксперты для раскрытия того или иного преступления. Полицейский продемонстрировал ребятам приборы, с которыми работает каждый эксперт, показал, как снимаются отпечатки пальцев.Далее ребята проследовали с отделение ГИБДД. Инспектор безопасности дорожного движения Павел Задрогин рассказал студентам о создании службы и ее структуре, об основных обязанностях инспекторов дорожно-патрульной службы, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться полицейским. Ребятам было предложено попробовать сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения, с которым, к сожалению, не все смогли справиться без подготовки.После сдачи пробных экзаменов ребятам был продемонстрирован патрульный автомобиль, используемый инспекторами ДПС в своей работе. Каждый желающий мог попробовать себя в роли полицейского и самостоятельно включить световой спецсигнал, звуковое оповещение и даже воспользоваться рацией.Участники «Студенческого десанта» отметили, что проведенная акция стала для них полезной и содержательной и позволила лучше понять специфику работы полицейских.