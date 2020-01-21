Американские ученые обнаружили связь между интеллектом человека и скоростью его ходьбы. По мнению специалистов, люди с высоким IQ передвигаются быстрее, чем те, у кого уровень интеллекта ..

Американские ученые обнаружили связь между интеллектом человека и скоростью его ходьбы. По мнению специалистов, люди с высоким IQ передвигаются быстрее, чем те, у кого уровень интеллекта низкий.Как сообщает , исследователи пришли к такому выводу по итогам эксперимента, в котором приняли участие более 100 человек в возрасте 45 лет. Ученые также выяснили, что скорость ходьбы влияет на иммунную систему и работоспособность легких.