Многие повседневные лекарства, используемые для лечения диабета, артрита, алкоголизма и других заболеваний, могут убивать раковые клетки. К такому выводу пришли американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера.

Многие повседневные лекарства, используемые для лечения диабета, артрита, алкоголизма и других заболеваний, могут убивать раковые клетки. К такому выводу пришли американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера.Специалисты решили протестировать 4518 существующих препаратов на антираковые свойства и были поражены, обнаружив почти 50 неонкологических лекарств, способных бороться с раком. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Cancer.В ходе работы учёные установили, что некоторые тестируемые лекарства убивали раковые клетки, причём происходило это по неизвестным ранее схемам."Понимание того, как эти препараты убивают раковые клетки, отправная точка для разработки новых методов лечения", — уверен Стивен Корселло (Steven Corsello), онколог из Института рака Дана-Фарбера.Добавим, что исследователи использовали весьма необычный метод для тестирования столь большого количества препаратов. Для этого они снабдили разные линии раковых клеток человека своего рода "штрих-кодами" и поместили их в одну чашку Петри, а затем проверили, как на выживание клеток опухоли воздействовали те или иные соединения.