В Красноярском крае арестован управляющий отделением Пенсионного фонда по региону Денис Майборода, обвиняемый в получении крупной взятки.

В Красноярском крае арестован управляющий отделением Пенсионного фонда по региону Денис Майборода, обвиняемый в получении крупной взятки. В решении Красноярского краевого суда указывается, что мера пресечения выбрана на один месяц.Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, расследованием занимается Следственный комитет. Однако официально ведомство пока не комментирует ситуацию.Ранее сообщалось, что в 2018 году было возбуждено уголовное дело из-за хищения 75 миллионов рублей при покупке двух административных зданий. В его рамках был задержан заместитель управляющего отделения ПФР Алексей Трофимов.