Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное устанавливают личность неизвестного мужчины...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого было обнаружено 16 января 2020 года в подъезде одного из домов на Медынской улице. Никаких документов при нем не обнаружено.Приметы: на вид 30-35 лет, лицо круглое, рост 170-175 см, плотного телосложения.Был одет: в темно-синие брюки, черную кожаную куртку, серый свитер, рубашка белого цвета с вертикальными черными и серыми полосками, черные туфли.Особые приметы: зарубцевавшийся шрам через голову от затылочной части до лобной области.Полиция просит всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить по телефонам:8 (499) 320-55-16; 8 (495) 383-13-65; 8 (495) 383-34-65 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22