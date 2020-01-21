Китайский лидер Си Цзиньпин распорядился начать борьбу с пневмонией нового типа на государственном уровне. Опасный коронавирус, распространяющийся из города Ухань, генетически схож с атипичной пневмонией, поразившей Азию в начале 2000-х. По официальным данным, заболевших более двухсот, по оценкам западных экспертов, их в десять раз больше.

Китайский лидер Си Цзиньпин распорядился начать борьбу с пневмонией нового типа на государственном уровне. Опасный коронавирус, распространяющийся из города Ухань, генетически схож с атипичной пневмонией, поразившей Азию в начале 2000-х. По официальным данным, заболевших более двухсот, по оценкам западных экспертов, их в десять раз больше.Выдержав почти двухнедельную паузу, "уханьский синдром" перешел в масштабное наступление. Первый подтвержденный случай заболевания в Шанхае: сразу четырнадцать человек госпитализированы в провинции Гуандун. Двух пассажиров сняли с рейса уже в крупнейшем в мире пекинском аэропорту Дасин. В самой же Ухани, откуда и началась эпидемия, число зараженных до этого неизвестным типом коронавируса увеличилось с сорока до двухсот человек. Сегодня же стало известно о третьем скончавшемся пациенте. В настоящее время речь идет о 35 пациентах, которые имеют тяжелую форму болезни, 9 пациентов находятся в критическом состоянии — все они изолированы.Симптомы вируса схожи: температура, сильная одышка, лихорадка, у многих зафиксированы поражения легких. Уже центральное телевидение Китая начинает выпуски новостей со специального заявления главы КНР. Дикторы зачитывают указания Си Цзиньпина партийным чиновникам:"Мы должны сделать все возможное, чтобы лечить пациентов, как можно быстрее выявлять причины вирусной инфекции и ее передачи, усиливать надзор за случаями и стандартизировать процесс лечения".Ситуация действительно осложняется тем, что в Китае начался так называемый сезон чуньюнь — это когда миллионы китайцев разъезжаются по родным городам праздновать китайский новый год. Риски распространения вируса увеличиваются в сотни, если не в тысячи раз, но это здесь никого не останавливает. Некоторые считают, что тем, у кого хороший иммунитет, можно вообще не беспокоиться.Большинство заболевших в Ухани так или иначе оказались связаны с местным рыбным рынком. Неудивительно, что в первую очередь его и объявили опасной зоной. Только на рыбных рынках в Китае продается все, что угодно — от устриц до змей, любая живность. Что именно оказалось переносчиком вируса, так до сих пор и не выяснили.Единственное, к чему вирусологи склоняются единогласно — так называемым "резервуаром инфекции" стали именно животные. Подозревают летучих мышей — в некоторых китайских провинциях это до сих пор любимое лакомство. Но если сначала говорили, что новая болезнь от человека к человеку, скорее всего, не передается, то сегодня подтвердились самые худшие опасения: как минимум четырнадцать медиков заразились от заболевших пациентов."Мы немедленно поделились с Всемирной организацией здравоохранения информацией о генетической последовательности коронавируса нового типа. Если другие страны обнаружат подозрительные случаи заболевания, мы будем рады любым данным для предотвращения распространения вируса и его контроля", — сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.Опасность заключается еще и в том, что вирус может мутировать. Но, по словам китайских врачей, у них все под контролем, как и у санитарных служб во всех аэропортах и вокзалах. Вирусологи в защитных костюмах устраивают проверки прямо на борту самолетов, но даже при этом новый коронавирус уже просочился в соседние страны: Сингапур, Япония, Таиланд. Сегодня стало известно о первом зараженном в Южной Корее.В одном только московском Шереметьеве в день приземляется десять самолетов из Китая: Пекин, Гуанчжоу, Урумчи, Шанхай. Три раза в неделю совершается рейс и из того самого города Ухань. Внимание к гостям из поднебесной в аэропорту теперь повышенное.По лицам тех, кто прилетел из китайской столицы, так сразу и не скажешь, что в той части света появилась какая-то загадочная болезнь. По словам некоторых, сейчас даже меньше медицинских масок стало.Но про пневмонию из Ухани слышали, конечно, многие. Теперь сотрудники санитарно-карантинного пункта первыми, даже раньше пограничников, подходят к самолетам из Азии. Проверка выглядит так: на трапе как-будто кто-то снимает пассажиров на маленькую камеру, а уже через несколько минут проверен весь рейс. Дистанционный переносной тепловизор — главное средство для выявления людей с повышенной температурой. Прибору, конечно, все равно — обычная простуда у человека или опасный вирус, но в любом случае температура — это уже сигнал для врачей."За период с 1 января среди прилетевших из КНР лиц с высокой температурой не выявлено", — прокомментировал ситуацию и.о. начальника территориального отдела управления ропотребнадзора по МО на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин.Подобные меры безопасности сейчас во всех пограничных пунктах пропуска. Как рассказала заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина, при этом ограничения на поездку и торговлю пока не рекомендуются, в настоящее время ситуация рассматривается как локальная.Опасный коронавирус сейчас изучают во всех странах. Он уже описан, расшифрован и анализ ДНК неутешителен — новый вирус, судя по всему, родственен тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в начале двухтысячных. В центре стратегического планирования российского Минздрава уже начали разработку экспресс-теста для выявления нового вируса."Зная последовательность, мы собираем как из кубиков фрагменты вируса. Естественно, это не инфекционный материал, это фрагменты его ДНК. Потом мы используем их в качестве положительных контрольных образцов", — прокомментировал ситуацию заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин.За месяц будет готов прототип теста, и тогда точная диагностика вируса из Ухани будет занимать всего пятнадцать минут.