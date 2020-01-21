На Ямале к 2022 году откроется международная научно-исследовательская станция Снежинка. Новый центр займется в том числе изучением возобновляемой энергетики, передает ГТРК Ямал

На Ямале к 2022 году откроется международная научно-исследовательская станция "Снежинка". Новый центр займется в том числе изучением возобновляемой энергетики, передает ГТРК "Ямал"."Эта площадка станет междисциплинарной, широкой. Она будет обладать необходимыми возможностями по тестированию различных технологий, не связанных напрямую с энергетикой. Например, в области медицины, теллекоммуникаций, интернета вещей и "умных поселений". И список не ограничен", — сообщил исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.Арктическая научная станция будет состоять из нескольких модулей-куполов, и работать за счет источников возобновляемой энергии. В первую очередь, ветряных генераторов, а в летнее время - солнечных батарей. На случай отсутствия ветра или солнца, будет применен метод электролиза воды. Таким образом, будет вырабатываться водород для обогрева объекта.Примерная стоимость проекта составляет от 10 до 12 миллионов евро. Известно, что на станции будут проводить научные исследования по вопросам изменения климата стран Арктического совета и экологии."Концепт в полной мере соответствует принципам, лежащим в основе председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Одним из основных направлений станет проблема устойчивого развития. Именно по этой причине мы внесли этот проект на рассмотрение рабочей группы Арктического совета", — посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.