В Архангельске женщина провела два дня в заточении из-за домашней кошки. Разъяренное животное не выпускало хозяйку из кухни, сообщает пресс-служба Архангельской областной службы ..

В Архангельске женщина провела два дня в заточении из-за домашней кошки. Разъяренное животное не выпускало хозяйку из кухни, сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.В минувшее воскресенье, 19 января, прохожий заметил в окне третьего этажа многоэтажного дома женщину, которая просила о помощи. Прибывшие спасатели проникли в квартиру через окно и поймали кошку.Животное поместили в переноску и передали хозяйке, передает . Медицинская помощь женщине не потребовалась.