В ночь на 21 января и утром этого дня в Службу спасения Калуги поступили несколько сообщений от жителей города, что они видели животных, похожих на волков. Один мужчина утром позвонил спасателям и сообщил, что на набережной Яченского водохранилища три волка загнали его на дерево.

В ночь на 21 января и утром этого дня в Службу спасения Калуги поступили несколько сообщений от жителей города, что они видели животных, похожих на волков.Одно поступило около часа ночи, в начале третьего пару, сидевшую в машине, по их словам, окружили три волка.Кроме того, в начале седьмого утра спасателям позвонил мужчина, который сообщил, что на набережной Яченского водохранилища три волка загнали его на дерево, сообщает "Калуга 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.Отмечается, что сообщения о животных, похожих на волков, которых жители видели в городе, поступали и в полицию.Там, однако, отнеслись к ним скептически, предположив, что это были одичавшие собаки.На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.Ранее сообщалось, что в районе подмосковных Луховиц местные жители заметили большую стаю волков.В связи с этим Минэкологии призвало местных жителей временно не ходить в лес и дало рекомендации, как вести себя в случае встречи с ними.