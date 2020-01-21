Экономика, экология, геополитика и другие темы сегодня будут в центре дискуссий в Давосе. Там открывается юбилейный пятидесятый Всемирный экономический форум. В его работе примут участие около трех тысяч человек из более сотни стран.

Экономика, экология, геополитика и другие темы будут в центре дискуссий в Давосе. Там открывается юбилейный пятидесятый Всемирный экономический форум. В его работе примут участие около трех тысяч человек из более сотни стран.Ожидается, что отдельной темой для обсуждения станет ситуация на Ближнем Востоке. Отдельные сессии посвятят военным конфликтам в Сирии и Ливии. Работа форума продлится до пятницы, 24 января, передает телеканал "Россия 24".