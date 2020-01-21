Житель китайского города Ухань стал четвертой жертвой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Это 89-летний мужчина.

Житель китайского города Ухань стал четвертой жертвой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Это 89-летний мужчина. Симптомы заболевания проявились у него 13 января. 18 января из-за затрудненного дыхания он был госпитализирован, передает РИА Новости. 19 января в 23:39 по местному времени (18:39 по времени Москвы) мужчина скончался.Всего в Ухани (провинция Хубэй) зафиксировано 198 случаев болезни. Умерли четыре человека. 25 человек поправились и были выписаны. 169 человек проходят лечение, состояние 9 из них – критическое, 35 – тяжелое.Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. Первыми заразившимися были покупатели на рынке морепродуктов. Помимо 198 случаев заражения в Ухани, зафиксировано 5 случаев в Пекине, 14 в провинции Гуандун и один в Шанхае.Вирус распространился и за пределы Китая. В Японии, Таиланде и Южной Корее уже зафиксированы случаи заражения.Коронавирус 2019-nCoV – возбудитель так называемой "пневмонии Уханя". Болезнь начинается с повышения температуры и кашля. У пожилых и ослабленных людей она переходит в тяжелую форму. Известно, что вирус передается от человека к человеку. Специфического лечения не существует.