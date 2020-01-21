Сотрудники Владивостокского морского торгового порта обнаружили радиоактивный автомобиль. После проведения радиационного контроля выяснилось, что прибывшая на теплоходе Тойота Приус загрязнена радионуклидами.

Сотрудники Владивостокского морского торгового порта обнаружили радиоактивный автомобиль. После проведения радиационного контроля выяснилось, что прибывшая на теплоходе "Тойота Приус" загрязнена радионуклидами. Такие автомобили запрещены к ввозу на территорию нашей страны. Теперь опасный товар предстоит вернуть в Японию, передают "Вести - Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.Известно, что плотность потока бета-излучения на везенном автомобиль составила 40 - 120 частиц на см2 в минуту. Сотрудники владивостокской таможни оперативно сообщили об этом в Управление Роспотребнадзора по Приморью. Находка подлежит обратной отправке в Японию.Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров. За последние 3 года радиоактивных автомобилей обнаружено не было. Однако новый случай указывает на то, что последствия от ЧП на АЭС полностью не исчезли.