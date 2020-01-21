Фигурант уголовного дела проникал в офисные помещения, салоны красоты, рестораны и хостелы и похищал оттуда оставленные без присмотра денежные средства, имущество и документы…

«Замоскворецкий районный суд г. Москвы признал виновным мужчину, совершившего 15 эпизодов хищения имущества у граждан», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что фигурант уголовного дела проникал в офисные помещения, салоны красоты, рестораны и хостелы, расположенные на территории г. Москвы, где похищал оставленные без присмотра денежные средства, имущество и документы граждан. Сумма материального ущерба составила около 3 миллионов рублей.По данным фактам СО ОМВД России по району Якиманка г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража», 161 УК РФ «Грабеж», соединенные в одно производство.Подозреваемый, 28-летний приезжий мужчина, был задержан сотрудниками полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Замоскворецкий районный суд г. Москвы признал гражданина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28