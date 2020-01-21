В Москве сегодня, 20 января, закрыли печально-известный хаски-парк, где измученные, истощенные и больные собаки катали посетителей на упряжках. Остановить издевательства над животными требовали десятки москвичей. После многочисленных жалоб и визита нашей съемочной группы жестокий аттракцион свернули, владельца проверяет полиция. Что будет с животными, которых в буквальном смысле заездили?

В Москве сегодня, 20 января, закрыли печально-известный хаски-парк, где измученные, истощенные и больные собаки катали посетителей на упряжках. Остановить издевательства над животными требовали десятки москвичей. После многочисленных жалоб и визита нашей съемочной группы жестокий аттракцион свернули, владельца проверяет полиция. Что будет с животными, которых в буквальном смысле заездили?"Она ранена у вас. Рана прям кровоточит!", — слышно на кадрах видео, которое сняли посетители хаски-парка. У собак изможденный вид, у кого-то сломаны лапы и открытые раны.Небольшой загон, огороженный лентой, возле входа в парк: животные просто лежат на земле — будки слишком маленькие, и они в них не помещаются. В мисках только вода. Здесь находится единственный человек, который всегда обслуживает порядка двадцати собак. Животные всегда сидят на привязи, здесь же справляют свою нужду.Определить породу непросто, скорее всего, это помесь хаски и легавых. Бизнес нехитрый — одна поездка 1200 рублей. Но снега нет, посетителей тоже — приходится выкручиваться. Жестокий аттракцион: к упряжке цепляют нарты на колесах. Видно, что бежать по заледеневшей земле между деревьями собакам очень тяжело.Управлял упряжкой хозяин хаски-парка Николай Рудаков. По словам зоозащитников, у него есть питомник в Тверской области, который местные жители прозвали концлагерем для собак. "У него там питомник на 140-170 собак. Местные документально засняли трупы собак покусанные", — рассказывают люди.Два года назад Федерация ездового спорта дисквалифицировала Рудакова за жестокое обращение с животными. Он, в свою очередь, начал бизнес в Москве. Уверяет, что по зову предков:"У меня, например, кровь редкая, тунгусская называется. Эта кровь моих предков, которые ходили по Прибайкалью на собаках. Если бы мы были плохими, нас бы давно уже... Если нас уберут, значит мы нужны в другом месте. Для Вселенной мы нужны".Виктор Помелов посвятил изучению хаски всю жизнь. Он участвовал в крупнейших экспедициях на Севере. Эксперт, как и другие специалисты, к подобному бизнесу относится крайне негативно."Превращать ездовых собак в породу, которая обслуживает какой-то мелкий бизнес, дает возможность человеку заработать на существование — подобного я не признаю. С собаками можно делать бизнес, но на больших гонках, для этого используются рабочие, спортивные животные по своему предназначению", — прокомментировал ситуацию владелец питомника "Северный ветер" Виктор Помелов.После визита нашей съемочной группы руководство Измайловского парка заявило, что хаски парк полностью закрывается. На месте вольеров появятся карусели и скамейки."В связи с обилием информации, которая поступает к нам из социальных сетей и СМИ, принято решение, что хаски-парк приостанавливает свою работу до выяснения обстоятельств", — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Измайловского парка культуры и отдыха Кристина Меркулова.А вот что будет с собаками после закрытия парка, никто не говорит. Пока что животные находятся там, за ними присматривают волонтеры.