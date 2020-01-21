Предполагаемая злоумышленница была задержана по приметам сотрудниками ППС

Вечером 17 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от диспетчера «03» о том, что на улице Коммунальная 49-летней местной жительнице были нанесены не менее трех ножевых ранений.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что на улице на нее напала неизвестная женщина, нанесла ей удары ножом и похитила денежные средства в сумме 600 рублей, после чего скрылась.Полицейские по «горячим следам» провели сбор информации, опросили возможных свидетелей произошедшего, установили приметы подозреваемой.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы увидели женщину схожую по описанию с предполагаемой злоумышленницей. Гражданка была задержана. Ей оказалась 31-летняя ранее судимая местная жительница. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.Фигурантка в содеянном созналась. Похищенные денежные средства она успела потратить на личные нужды.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).