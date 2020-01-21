Ребятам разъяснили их права и обязанности, рассказали об установленном за совершение правонарушений и преступлений наказании

Сотрудники следственного отделения межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный посетили Кадетский корпус имени Пожарского. Представители отдела полиции провели с ребятами, обучающимися в 10-11 классах, открытый урок.Гости рассказали о специфике работы в следственном подразделении, о том, что такое Уголовный кодекс Российской Федерации, познакомили детей с нормами российского законодательства. Разъяснили ребятам их права и обязанности, рассказали об установленном за совершение правонарушений и преступлений наказании и о принципах его неотвратимости.В ходе мероприятия следователи ответили на вопросы воспитанников, которых, как оказалась, было не мало.До кадетов довели информацию о правилах поступления в образовательные учреждения МВД России, а также о порядке приема на службу в органы внутренних дел.