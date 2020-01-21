Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие педагогической тайны. По аналогии с ..

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие "педагогической тайны". По аналогии с врачебной, она запретит учителям распространяться о состоянии здоровья ребенка и особенностях его развития без согласия родителей, сообщаетГлавный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева отметила, что идея еще не переросла в предложения по поправкам в законодательство. Кроме того, вопрос о размере и форме наказания за разглашение тайны остается нерешенным, сообщают