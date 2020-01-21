Из-за увеличения пенсионного возраста у 800 тысяч россиян отложился выход на пенсию. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Из-за увеличения пенсионного возраста у 800 тысяч россиян отложился выход на пенсию. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов "Российской газете".По словам Дроздова, с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.К 2028 году в России возраст выхода на пенсию достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Пенсионный возраст в России ранее составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.В первом полугодии 2020 года на пенсию выйдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года (55,5 лет). Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года (60,5 лет).