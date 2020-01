Природоохранная прокуратура Брянска проверит бар, в котором подали кальян с плавающими в колбе живыми черепахами. Накануне соответствующее видео, демонстрирующее необычный паровой коктейль, распространилось в социальных сетях.

Природоохранная прокуратура Брянска проверит бар, в котором подали кальян с плавающими в колбе живыми черепахами. Накануне соответствующее видео, демонстрирующее необычный паровой коктейль, распространилось в социальных сетях.Пользователь Instagram под ником igor_mirza опубликовал кадры, на которых демонстрируется кальян с живыми черепахами внутри колбы. На него обратила внимание зоозащитница lis_help_animals, также поделившись видео на своей странице. Как отмечает автор поста, подобный кальян под названием "Медуза" предлагался в прайс-листе брянского бара за восемь тысяч рублей. Дым якобы не проходит через черепах, поскольку в конструкции есть отдельный слой, в котором и плавают пресмыкающиеся. Зоозащитница, в свою очередь, отметила, что несмотря на безопасность такого кальяна, красноухие черепашки не должны содержаться в подобных условиях. В комментариях к посту некоторые пользователи Instagram рассказали, что такую услугу можно встретить и в столичных заведениях.Оказалось, что речь идет о баре под названием Bar with NO NAME. Администрация заведения, узнав о шумихе вокруг необычного кальяна, принесла извинения за подобный инцидент. Представитель бара на кадрах, опубликованных в Stories, рассказал, что они не имеют практику делать подобного рода кальяны, а на видео запечатлен единичный случай по спецзаказу постоянного посетителя. Сосуды и жидкость, используемые в конструкции, никак не соприкасаются, потому черепахи живы и здоровы, а в остальное время находятся в комфортных, домашних условиях.В пресс-службе природоохранной прокуратуры Брянска рассказали ТАСС, что по появившимся в СМИ публикациям будет проведена проверка заведения на предмет законности использования животных в указанных целях.