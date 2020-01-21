День памяти советского офицера Александра Печерского - организатора единственного в истории успешного восстания в нацистском лагере смерти Собибор - отмечали в Ростове-на-Дону. 19 января исполнилось 30 лет, как его не стало.

День памяти советского офицера Александра Печерского — организатора единственного в истории успешного восстания в нацистском лагере смерти "Собибор" - отмечали в Ростове-на-Дону. 19 января исполнилось 30 лет, как его не стало.В столице Дона провели экскурсию по местам, связанным с именем Александра Печерского, передает ГТРК "Дон-ТР". Желающие смогли посетить дом, где жил со своей семьей Печерский. А вечером прошел открытый показ фильма "Собибор", а также презентация книги о подвиге Александра Печерского.Собибор лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Однако именно в Собиборе 14 октября 1943 года произошло одно из немногих восстаний в нацистских лагерях смерти (второе известное восстание состоялось в лагере смерти Треблинка-2 в августе 1943), возглавленное советским офицером Александром Печерским.