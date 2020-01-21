Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию монет, посвященных легендарной рок-группе Queen. Они станут частью новой коллекции Музыкальные легенды, сообщает На ..

Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию монет, посвященных легендарной рок-группе Queen. Они станут частью новой коллекции "Музыкальные легенды", сообщаетНа моментах изображены инструменты участников группы, включая рояль, на котором исполняли знаменитую Bohemian Rhapsody, микрофон, гитару и барабан. Гитарист коллектива Брайан Мэй опубликовал в Youtube ролик, в котором сделал шуточный обзор на серию денежных знаков. Он отметил, что на обеих сторонах монет изображены королевы: на одной – королева Великобритании Елизавета II, а на другой – группа "Королева" – так переводится название Queen с английского языка.