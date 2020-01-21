Осознавая, что создает помеху для движения других автомобилей, молодой человек оставил машину на продолжительное время, мешая проезду нескольких машин...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали водителя такси, нарушившего правила стоянки транспортных средств.В полицию поступило сообщение от одного из жителей района Кузьминки г. Москвы, который рассказал, что во дворе его дома расположенного на улице Шумилова, припаркованный автомобиль такси мешает проезду нескольких машин.Полицейские установили личность водителя. Им оказался 23-летний приезжий молодой человек. Осознавая, что создает помеху для движения других автомобилей, он оставил машину на продолжительное время.По результатам проверки в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮВАО напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18