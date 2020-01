Хаски с вечно удивленным выражением стала настоящей звездой Интернета. Собаку по кличке Джубили сдали в приют из-за необычной внешности.

Хаски с вечно удивленным выражением стала настоящей звездой Интернета. Собаку по кличке Джубили сдали в приют из-за необычной внешности. Ее хозяин, заводчик, не мог ее никому продать, передает телеканал "Россия 24".Посмотреть эту публикацию в InstagramMy name is Jubilee. I’m a 4 year old female husky who has been with Husky House for a long time. I came from a “breeder” who couldn’t sell me because he said I was “weird” looking. Huskies are majestic looking dogs and I don’t know why I don’t look like them. I wish I was beautiful so someone would want me to be their dog. I like other dogs, but I don’t like cats. I love people, but I’m a little shy because people mostly laugh at the way I look. Doesn’t anyone want a funny looking husky? I wish I had a family of my own who could love me even though I’m not pretty. *****please note- we are located in Matawan, NJ and DO NOT DO LONG DISTANCE ADOPTIONS. Apply to adopt Jubilee at huskyhouse.org #siberianhusky #adoptdontshop #rescue #huskies #newjerseyПубликация от Husky House (@huskyhousenj) 15 Янв 2020 в 12:46 PSTДва года хаски провела в приюте, пока в соцсетях не выложили фотографии собаки. И сразу в приют поступили более 150 заявок. В итоге Джубили взяла семья, у которой уже есть две другие хаски.