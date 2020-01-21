Вокруг киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской сгущаются тучи. Сразу несколько исковых заявлений к ней сейчас находится в суде. И речь идет об очень серьезных суммах, которые, как говорят, оборотистая украинка, прибрала к рукам.

Вокруг киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской сгущаются тучи. Сразу несколько исковых заявлений к ней сейчас находится в суде. И речь идет об очень серьезных суммах, которые, как говорят, оборотистая украинка, прибрала к рукам.Если верить документам, несколько лет назад Цымбалюк-Романовская взяла в долг у столичного бизнесмена Юрия Растегина. Но деньги так и не вернула. И вот на сайте судов общей юрисдикции города Москвы уже появилось сообщение, что ООО ПКФ "Орди" и Юрий Растегин подали в суд иски к Виталине "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору"."Средства она брала на ремонт квартиры, в которой собиралась с Джигарханяном жить, – сообщил Растегин. – Один миллион рублей я дал под расписку, а второй миллион предоставила моя фирма под договор займа. Я был уверен, что Виталина отдаст деньги. Примерно год назад на одном светском мероприятии, она сказала: "Коплю деньги, отдам обязательно!" Но, видимо, она так закалилась во всех судебных боях после развода, что решила попробовать не отдавать".Теперь этим вопросом занимаются следственные органы. "У нас была очная ставка, – цитирует Растегина . – Уже тогда Виталина "переобулась". Все наши договоренности о возврате долга проигнорировала, сказав, что ничего не будет отдавать. Тогда она была с адвокатом – все отрицала, мол, ничего не помнит. Хотя у меня есть и оригинальная расписка, и договор займа"