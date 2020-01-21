Передвижной центр предназначен для повышения квалификации фельдшеров ФАПов

В 2020 году для Владимирского базового медицинского колледжа будет куплен передвижной учебно-тренировочный центр. Губернатор области Владимир Сипягин выделил на него из областного бюджета 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Белого дома.Передвижной центр предназначен для повышения квалификации фельдшеров ФАПов и отработки практических навыков спасения людей в экстренных ситуациях. Тренировочная площадка – автомобиль включает в себя базовый набор тренажёров по отработке навыков сердечно-лёгочной реанимации, внутривенных подкожных и внутрикожных инъекций, гинекологического осмотра и обследования беременной, а также другую высокотехнологичную технику.