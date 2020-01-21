Кратковременную стажировку в подразделении ППСп прошли студенты Владимирского техникума экономики и права.

Во Владимирской области продолжается акция МВД России «Студенческий десант». Кратковременную стажировку в подразделении патрульно-постовой службы полиции прошли студенты Владимирского техникума экономики и права.Началась стажировка в зале инструктажей.Студентам продемонстрировали специальные средства индивидуальной защиты и обороны: пистолет Макарова, резиновые дубинки, шлемы, бронежилеты и защитные щитки, рассказав о назначении и характеристиках каждого спецсредства. Юноши и девушки с удовольствием приняли предложение лично примерить на себя защитные спецсредства. Многие сделали фото на память.Следующей точкой «десантирования» стала конная база батальона, где кавалеристы, осуществляющие охрану порядка на служебных лошадях, рассказали ребятам об особенностях службы с такими «напарниками». Некоторые ребята признались, что до этого не знали о существовании служебных лошадей. В процессе встречи гости с радостью гладили мощных животных и фотографировались.Особые эмоции у стажеров вызвали ещё одни четвероногие питомцы – собаки. Ребят проводили к вольерам со служебными собаками. Полицейские рассказали стажерам, что каждого пса можно назвать настоящим напарником, ведь вместе с правоохранителями они ищут взрывчатые вещества, наркотики и принимают участие в задержании преступников.В заключение встречи кинологи со своими питомцами продемонстрировали гостям элементы дрессировки.Студенты остались довольны встречей с полицейскими, задавали много вопросов о службе и получали на них развернутые ответы. Некоторые ребята рассказали, что планируют пополнить ряды полицейских и, благодаря стажировке, получили ответы на многие свои вопросы.