Кроме того, по региону циркулируют две инфекции

За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировали 8323 случая ОРВИ, среди них - 5099 детей. Если в середине января болели в большинстве своем дети, то сейчас эпидемия начинается и у взрослых.С 13 января 7 человек заболели гриппом (грипп В – 4 случая и грипп АH1N1 - 3 случая). Также по нашему региону циркулирует РС-инфекция и аденовирусная инфекция.Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечают во Владимире, а также в Собинском районе и Юрьев-Польском районах.Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты рекомендуют избегать общения с лицами с признаками заболевания. На улицу важно одеваться по погоде. Рекомендуют также проветривать и увлажнять воздух в помещениях.