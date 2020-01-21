В обновленном правительстве реализован запрос граждан и парламента на более эффективную работу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение членов кабинета министров.

В обновленном правительстве реализован запрос граждан и парламента на более эффективную работу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение членов кабинета министров.Председатель нижней палаты выразил надежду, что новый состав правительства справится со стоящими перед страной задачами, включая повышение эффективности экономики, борьбу с бедностью. Спикер напомнил о задаче обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых."Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан", – сказал Володин.При согласовании кандидатуры Михаила Мишустина депутаты много указывали на проблемы в здравоохранении, культуре и необходимости их решения. "Председатель правительства услышал депутатов Государственной Думы и принял решение, чтобы вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы занимались новые люди, это крайне важно, потому что депутаты транслируют запрос общества", – заявил Вячеслав Володин.Напомним, во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин представил обновленный состав правительства. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, главы министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел сохранили должности.Министром экономического развития стал Максим Решетников, труда и соцзащиты – Антон Котяков, юстиции – Константин Чуйченко, спорта – Олег Матицын, культуры – Ольга Любимова, здравоохранения – Михаил Мурашко.