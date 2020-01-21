Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич перешел из английской Астон Виллы во французсую Тулузу. 29-летний футболист арендован до конца сезона.

Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич перешел из английской "Астон Виллы" во французсую "Тулузу". 29-летний футболист арендован до конца сезона.Серебряный призер последнего чемпионата мира Ловре Калинич не выходил на поле около года. Калинич сам попросил руководство "Виллы" отпустить его в команду, где бы он мог постоянно играть. Отсутствие игровой практики могло бы помешать Калиничу выступить на чемпионате Европы."Астон Вилла", ведущая борьбу за сохранение прописки в премьер-лиги, арендовала у "Милана" испанца Пепе Рейну. Калинич перешел в "Тулузу", занимающую последнее место в чемпионате Франции.