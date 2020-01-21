21.01.2020

2020-01-21 12:35:21

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (01(9698) от 21 января 2020 года).

ЗАЛОГ УСПЕХА

На Петровке, 38 состоялось итоговое заседание Общественного совета (ОС) при ГУ МВД России по г. Москве за 2017—2019 годы. Читайте на странице 2.



НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

В столичном полицейском главке прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Читайте на странице 2.



СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Прежде всего позвольте поздравить вас с наступившим 2020 годом и пожелать всем друзьям газеты «Петровка, 38», всем москвичам счастья в новом году, спокойной жизни, благосостояния, исполнения всех желаний. Продолжение на странице 2.



В МОЕЙ СУДЬБЕ ТЫ СТАЛА ГЛАВНОЙ, ПЕТРОВКА, УЛИЦА МОЯ…

Накануне Нового года в Культурный центр столичного главка пригласили ветеранов органов внутренних дел столицы. Каждый из них верен истине: Петровка — это символ профессии, дело, которому посвящена жизнь. Читайте на странице 3.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

Руководство Управления делопроизводства и режима Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве поздравляет руководителей, личный состав, работников и ветеранов с 217-й годовщиной со дня образования делопроизводственной службы в системе МВД России. Читайте на странице 4.



ЕСТЬ ЛИ У ДОКУМЕНТОВ СВОЯ ДУША?

20 января 2020 года исполняется 217 лет со Дня образования службы делопроизводства и режима в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Подробности читайте на странице 4.



ТАМ, ГДЕ ЧАСЫ ОТСЧИТЫВАЮТ СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ

Говорят, счастливые минуты продлевают жизнь. Дети, конечно, о такой закономерности ещё не знают, но вот взрослые явно ощутили это на себе, побывав 28 декабря на новогодней ёлке в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве столичного полицейского гарнизона. Читайте на странице 5.



НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в один день прошли два мероприятия: новогоднее представление для детей сотрудников полиции и акция Благотворительного фонда «Щит и Лира» для детей сотрудников полиции, погибших и пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Читайте на странице 5.



В ЭПИЦЕНТРЕ ДОБРА

«Белоснежка и семь гномов» — сказка, знакомая всем. Мы помним, сколько испытаний пришлось пережить этой доброй и трудолюбивой девушке. Какими только способами не пыталась погубить принцессу коварная мачеха, завидуя её красоте! Читайте на странице 5.



ПОБЕДИТЕЛИ — СЛЕДОВАТЕЛИ

В Главном следственном управлении московского главка состоялось новогоднее мероприятие. Новый год — это долгожданный праздник для всех. Несмотря на сложные будни столичных следователей, женсовету ГСУ удалось выйти с инициативой к руководству и создать в стенах управления неповторимую атмосферу. Продолжение на странице 6.



БУДЬТЕ ЯРКИМИ И ЗАМЕТНЫМИ!

Новогодняя ёлка «Московский транспорт» осветила площадь у здания Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве. На встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли школьники — юные инспекторы движения. Читайте на странице 6.



ДЕД МОРОЗ ИЗ МАЙАМИ

Все мы давно привыкли к облику отечественного Деда Мороза. Каждый год он предстаёт перед нами с длинной белой бородой, в красной шубе, в валенках и с посохом. Живёт он, как известно, на Севере. Ну а на юге Земли есть ещё один Дедушка. Он ходит в красном спортивном костюме, модных очках и пользуется смартфоном! Продолжение на странице 6.



НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ОТ ПРОФСОЮЗА

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москва состоялась ёлка, организаторами которой выступила профсоюзная организация. Читайте на странице 7.



В ЧУДО ПОВЕРИТЬ НЕТРУДНО!

Дед Мороз и 12 месяцев поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым детей столичных полицейских со сцены Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева. Читайте на странице 7.



ПЕРВЫЕ УРОКИ ПРАВООХРАНЫ

Наступивший 2020-й — год 50-летия Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» начальник ЦПП полковник полиции Вячеслав ИППОЛИТОВ рассказывает о возглавляемом им коллективе, которому доверена по сути уникальная работа — первоначальное обучение молодых сотрудников базовым премудростям правоохранительного труда. Подробности читайте на странице 8.



В ЧИСЛЕ ОБРАЗЦОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Свою летопись Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве ведёт с начала 1970 года. Тогда в столице, на основании приказа МВД СССР от 15 января 1970 года (№ 015), появилось новое ведомственное учебное подразделение — Школа милиции Читайте на странице 9.



ИХ ЖИЗНЬ — СЛУШАТЕЛЯМ НАУКА!

Ветеранская организация Центра профессиональной подготовки Главного управления отличается энергичностью и деятельным участием в жизни учреждения. Уже более полутора десятков лет на общественном посту председателя Совета ветеранов ЦПП находится подполковник милиции Николай Тимофеевич ТРЯСОРУКОВ. Читайте на странице 9.



ПОДГОТОВКА ПОЛИЦЕЙСКИХ — ДЕЛО МНОГОТРУДНОЕ

В настоящее время ЦПП располагает учебно-административным зданием. Тут есть 24 учебные аудитории общей площадью более 1200 квадратных метров, включая пять специализированных кабинетов (первой помощи, криминалистики, правовой подготовки, спецтехники и компьютерный класс). Продолжение на странице 9.



ВСЯ ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ

В зале заседаний коллегии ГУ МВД России по г. Москве состоялось чествование полковника милиции Николая МИШУТЫ. Заместитель начальника столичного главка — начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих тепло поздравил Николая Васильевича с 90-летием со дня рождения. Читайте на странице 10.



ЛЕЧИТЬ — ДЕЛО ПОЛКОВНИКА КОВАЛЁВА

80 лет исполнилось Почётному сотруднику Министерства внутренних дел РФ полковнику милиции Валерию КОВАЛЁВУ. Из них свыше 65 лет Валерий Васильевич в сфере медицины. Читайте на странице 10.



2020-Й: ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ.

Продолжение на странице 11.





«РАСШИФРОВАННЫЙ»

СУГРОБ В 1942 году научно-техническим отделением московской милиции производилась экспертиза в рамках расследования диверсионного акта – прокола радиаторов военных автомобилей. В ходе осуществления оперативных мероприятий были найдены и изъяты несколько штыков. Подробности читайте на странице 12.



ВМЕСТЕ С ОТРЯДОМ

Сотрудники и ветераны московского ОМОНа почтили память первого командира отряда генерал-майора милиции Дмитрия Иванова. В день его памяти в храме святого благоверного князя Димитрия Донского прошла панихида. Затем состоялся митинг у бюста командира, установленного на территории подразделения у мемориала погибшим сотрудникам. Продолжение на странице 12.



ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В Комнате истории Московского уголовного розыска состоялась встреча с внучкой Вероникой РЫМКЕВИЧ и правнучкой Еленой — родственниками заслуженного муровца, заместителя начальника по оперативной части отдела милиции Дзержинского района города Москвы Ивана Рымкевича, репрессированного по делу так называемого «польского заговора». Читайте на странице 13.



СПАСИБО НА «ДОБРОМ СЛОВЕ»

Исторически к правоохранительной тематике обращались многие отечественные писатели и поэты. Среди них — Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Николай Лесков и другие. Также непосредственно в правоохранительной системе служили поэты, прозаики и публицисты, оставившие заметный след не только в российской, но и в мировой литературе. Читайте на странице 13.



СЛУЖБА — ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИВИЛЕГИЯ

Наша беседа прошла вскоре после состоявшегося юбилея полковника полиции Александра КОЧУГАЕВА — ему исполнилось 60 лет, а также накануне 39-й годовщины образования 1-го оперативного полка полиции. Читайте на странице 14.



ПРАЗДНИКА ЛУЧШИЙ ИТОГ

В очередной — девятый раз Московский центр боевых искусств принял под своими сводами Фестиваль спортивных единоборств на Приз председателя МГО ВФСО «Динамо». Читайте на странице 15.



ИГРА, ГДЕ СТАВКА ЖИЗНЬ

Сотрудники транспортной полиции и павильона МЦД провели с детьми квесты по безопасности на железной дороге. Читайте на странице 15.



ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОРА — ВРЕМЯ ЧУДЕС

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о новогодних письмах Дедушке Морозу от наших юных читателей. Публикуем фотоотчёт об исполнении желаний ребят Благотворительным фондом «Петровка, 38». Читайте на странице 16.



ОТ НАРОДНОГО АРТИСТА ИНТЕРНЕТА

Накануне Нового года певец и музыкант Ярослав СУМИШЕВСКИЙ выступил с праздничной программой перед сотрудниками московской полиции. Читайте на странице 16.



АКТУАЛЬНЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Одним из первых праздников наступившего года стал День российской печати, который отмечается 13 января. Читайте на странице 16.



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