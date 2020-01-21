Представители Сбербанка сообщили об отражении самой мощной в своей истории DDOS-атаке. Предыдущий рекорд принадлежал нападению, которое было в 30 раз слабее, сообщает Заместитель ..

Представители Сбербанка сообщили об отражении самой мощной в своей истории DDOS-атаке. Предыдущий рекорд принадлежал нападению, которое было в 30 раз слабее, сообщаетЗаместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что преступники готовились к атаке с осени 2019 года. Функционер добавил, что она была выполнена с помощью автономных устройств интернета вещей (Internet of Things). По словам Кузнецова, системы банка отразили атаку в автоматизированном режиме. Нападение не повлекло никаких последствий.