Матчем в Пекине между местными Куньлунь Рэд Стар и гостями из хабаровского Амура стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Российский клуб открыл счет, однако в дальнейшем пропустил четыре шайбы и проиграл – 2:4.

Матчем в Пекине между местными "Куньлунь Рэд Стар" и гостями из хабаровского "Амура" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Российский клуб открыл счет, однако в дальнейшем пропустил четыре шайбы и проиграл – 2:4.Гол Зогорны на 9-й минуте очень обнадежил поклонников "тигров", но уже через 5 минут Шинкарук счет сравнял. Решающим для "красной звезды" стала вторая половина второго периода, когда Брюле, Мэги и Челиос сделали разницу "+3" в пользу хозяев. Гол Турбина на 59-й минуте лишь "подсластил пилюлю" для гостей.