В Медвежьегорском районе Карелии правоохранители задержали мужчину, который обокрал мать сожительницы. Злоумышленник похитил банковскую карту женщины и снял с нее 50 тысяч рублей. Как ..

В Медвежьегорском районе Карелии правоохранители задержали мужчину, который обокрал мать сожительницы. Злоумышленник похитил банковскую карту женщины и снял с нее 50 тысяч рублей.Как сообщает , местный житель потратил украденные средства на погашение кредита и уплату алиментов. Оставшееся он спрятал. Возбуждено уголовное дело.