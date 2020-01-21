Прошла календарный экватор, забыв про Крещенские морозы, побила абсолютные рекорды метеонаблюдений, сэкономив на осадках. И, похоже, окончательно обезоружила синоптиков, так и не ответивших на вопрос: когда же она начнётся? Зима в России — это сегодняшние + 7° в Сочи против - 50° на Таймыре, так и не заснувшие медведи Камчатки против проснувшихся насекомых в горах Северного Кавказа.

Прошла календарный экватор, забыв про Крещенские морозы, побила абсолютные рекорды метеонаблюдений, сэкономив на осадках. И, похоже, окончательно обезоружила синоптиков, так и не ответивших на вопрос: "когда же она начнётся?" Зима в России — это сегодняшние + 7° в Сочи против — 50° на Таймыре, так и не заснувшие медведи Камчатки против проснувшихся насекомых в горах Северного Кавказа. А ещё, аномальные сугробы на Урале и в Сибири против цветущих растений и грибного сезона в Ленобласти.Там, где были дороги и улицы — теперь только белая равнина. Под снегом на Алтае исчезли целые деревни и небольшие поселки. Сугробы высотой в два-три метра не позволяют даже выйти из дома. А за окном — ледяная корка. Пробиваться наружу приходиться по несколько часов — с лопатой в руках.Движение на трассах ограничено, но избежать ДТП все равно не удается.В Новосибирской области уборка снега не прекращается уже несколько суток."Мы убираем снежные заносы, расширяем дороги", рассказал Дмитрий Скорин, директор филиала "Обское ДРСУ".Дороги расчищают рекордное количество спецмашин — более тысячи. Отменены десятки автобусных рейсов. Нулевая видимость и на трассах в Кемеровской области.На Урале водителей просят отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными в городе. Из-за сильнейшего гололеда автомобили десятками вылетают в кювет и на встречную полосу.А в Ревде автомобиль реанимации с пациентом в салоне почти двадцать минут буксовал в снегу, пытаясь выехать со двора.Последствия затяжной метели устраняют и в уральской столице. Уборка снега в Екатеринбурге длится уже несколько часов и до сих пор далека от завершения. Грузовики вывозят снег тоннами, спецтехника работает в каждом районе.***Такое количество снега Петербург помнит лишь прошлой зимой. В этом сезоне каждый день новые температурные рекорды. Такой аномально тёплой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. То есть почти за 150 лет. Главная примета этой зимы — распустившаяся листва в середине января.Петербургская зима всё больше напоминает весну — нет снега и льда, температура со знаком плюс. Природа реагирует соответствующе — на деревьях набухают почки, распускается верба. Под Петербургом дачники выкладывают невероятное для середины зимы видео — грибы пошли!Режиссер Алексей Герман-младший уже несколько недель откладывает съемки фильма о ленинградской блокаде. Действие фильма "Воздух" должно происходить в заснеженном городе, но погода внесла свои коррективы."Я не очень верю в компьютерную графику — снег сделать сложно. Очевидно, что Дорогу жизни мы не снимем", — сетует он.Из-за непривычно тёплой погоды на Финском заливе до сих пор не встал лёд. Это мешает балтийским нерпам — льдины нужны им для отдыха и ухода за потомством. В итоге ластоногим приходится бороться за свою жизнь."Для самок, которым через две недели предстоит рожать, это очень нерациональное расходование сил", — рассказал Вячеслав Алексеев, директор фонда друзей балтийской нерпы.А в некоторых районах Ленинградской области начался паводок. Обычно приход большой воды наблюдают в апреле-марте. Жители Тихвина, Шлиссельбурга и Пикалево публикуют снимки рек, которые раньше времени вышли из берегов."Аномальная погода. Мы побили рекорды 1881 года – начала наших инструментальных наблюдений", — констатировал Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга.Сильный юго-западный ветер поднял воду в Неве почти на метр. В связи с этим частично закроют дамбу.Весенняя погода в Северо-Западном регионе сохранится до конца января.