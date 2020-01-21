В городе Ивдель одноклассники вместе со старшими ребятами избили ребенка. На выручку пришла женщина, подняла мальчика и отвела его в здание школы.

В городе Ивдель одноклассники вместе со старшими ребятами избили ребенка.Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в школе №2. Сначала, по словам очевидцев, была драка один на один, однако в нее быстро вмешались зрители, повалили мальчика и поколотили его.На опубликованном видео слышно, что разгоряченная толпа детей радуется избиению. "Загасили, потому что он лох!", — пояснил причину расправы один из голосов за кадром.На выручку к лежащему мальчику пришла женщина — взяла его за руку и отвела в школу.В школьной группе в социальной сети написали, что пострадавший ребенок является гиперактивным. Он часто мешает своим одноклассникам, плохо идет на контакт. Однако учащиеся недоумевают, как такое произошло: "Я понимаю, он не самый хороший ученик нашей школы, но он не заслужил того,что они сделали!"Пресс-служба СК РФ по Свердловской области отреагировала на инцидент и сообщила изданию Е1.RU, что в настоящее время проводится доследственная проверка.Директор школы №2 отказалась комментировать избиение прессе, до окончания расследования инцидента. О состоянии мальчика не сообщается.