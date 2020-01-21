Предварительным следствием установлена причастность мужчины к 6 преступлениям

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Кольчугино. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 158 УК РФ (кража).В конце октября 2019 года в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о кражах и попытках краж из дачных домов, расположенных в одном из СНТ города Кольчугино.Подозреваемый был задержан сотрудниками ППС Кольчугинского ОМВД в ходе патрулирования в районе садоводческого товарищества. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина переносит инструменты, бытовую технику и одежду. На вопрос полицейских, откуда у него вещи, гражданин ответить затруднился, и для выяснения обстоятельств был доставлен в отдел полиции.Предварительным следствием доказана причастность фигуранта к шести имущественным преступлениям. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.