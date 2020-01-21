В сентябре 2018 оружие изъяли сотрудники УФСБ России по Владимирской области, а спустя год в отношении гусевчанина возбудили уголовное дело

В январе этого года Щербинский районный суд города Москвы признал 39-летнего жителя Гусь-Хрустального виновным в контрабанде огнестрельного оружия. Приговором ему было назначено наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы.Ещё в 2017 году гусевчанин заказал у жителя Украины части оружия. Заплатив нужную сумму, мужчина забрал посылку на почте, правда хранил он её у себя не долго. В сентябре 2018 оружие изъяли сотрудники УФСБ России по Владимирской области, а спустя год в отношении гусевчанина возбудили уголовное дело за контрабанду и незаконное приобретение оружия.