Сотрудник правоохранительных органов прострелил ногу нетрезвому агрессивному мужчине, вооруженному ножом. Подозреваемый не реагировал на требования стражей порядка, поэтому полицейский был вынужден пустить в ход табельное оружие.

Следственный комитет обнародовал кадры противостояния полицейских и жителя Вологды, вооруженного ножом. Запись стала общедоступной после вынесения приговора обвиняемому.Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, четвертого июля минувшего года сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на патрулировании, получили сигнал о том, что в одном из домов по улице Образцова в Вологде произошла поножовщина.В полицию позвонила женщина, сообщившая о том, что мужчина ранил ножом ее подругу.Стражи порядка прибыли по указанному адресу и обнаружили нетрезвого агрессивного вооруженного гражданина, который, как выяснилось впоследствии, ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске.Кроме того, патрульные обнаружили в доме пострадавшую, на одежде которой была видна кровь."Находившийся в кухне в неадекватном состоянии обвиняемый держал нож и, несмотря на многочисленные требования бросить его, стал приближаться к полицейским. Из-за маленького помещения ему было достаточно сделать один шаг и вытянуть руку, чтобы ранить ножом", — подчеркнули в ведомстве.В конечном итоге, после многочисленных предупреждений, сотрудник правоохранительных органов был вынужден применить табельное оружие на поражение, выстрелив в ногу 28-летнему жителю Вологды. Мужчина получил огнестрельное ранение. После того, как на него надели наручники, ему была оказана первая медицинская помощь.Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренным статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.