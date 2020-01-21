21.01.2020

2020-01-21 17:20:07

Жители посёлка Вяткино опаздывают на работу из-за новой схемы движения автобусов

Неудобное расписание и долгое время в пути. В чём причина изменений расписания и есть ли способ исправить ситуацию? Подробности в нашем репортаже.

Примерно один шанс в час. Такова вероятность добраться из Вяткино во Владимир. Первый рейс автобуса № 139 прибывает сюда по расписанию в 5.45 утра. Раньше до областного центра можно было доехать за 15 минут, но теперь пассажиры оказываются в городе только через 40. Виной всему - изменённая схема движения из-за новой объездной. На выезде ликвидировали светофор и левый поворот. Теперь автобус вынужден заезжать в деревню Бараки после Вяткино. Как результат - время в пути увеличилось, а расписание пришлось подвинуть.

«Вообще стало неудобнее, я что имею ввиду - хорошо, что до вокзала не едут, но стало реже - через два часа, раньше как-то через час было».

По новому графику жителям Вяткино приходится раньше вставать, чтобы не опоздать на работу и учёбу. К тому же никто не застрахован от пробок или поломок в пути. Но в администрации Вяткинского поселения делают всё, чтобы учесть интересы жителей. На встречу идут и новый перевозчик и департамент транспорта. Так по просьбам вяткинцев на маршрутах появились кондуктора. Обсуждаются и дополнительные рейсы.

Ирина Пряхина, жительница п. Вяткино: «Вечерний рейс, о котором сейчас спорили - мужу наоборот стало удобнее. Тут, конечно, учесть мнение всех невозможно наверное. Кому старое расписание было удобнее, кому-то будет удобно по новому расписанию. Но хотелось бы конечно, вот у нас было 14 рейсов, чтобы к 14-ти рейсам и вернулись».

Это уже четвёртое обсуждение графика с жителями. На нём приняли решение добавить рейс в 15.40 для школьников. Но вопросов ещё много, говорит глава администрации поселения Валерий Сафонов. И постепенно их тоже попробуют решить. Но не раньше 1 февраля. Со следующего месяца поменяется перевозчик на одном из соседних маршрутов, и это позволит скорректировать схему движения.



Валерий Сафонов, глава администрации Вяткинского сельского поселения: «Определились на том, что с 1 февраля 2020-го тот самый востребованный рейс в 7.40 будет проходить минуя Бараки, разворачиваться на петле и уходить во Владимир, что позволит сократить время, в том числе и положительно скажется на скоростном режиме автобуса. Но при этом Бараки не останутся без автобуса, к ним будет заходить рейс из Новопетрово».

Угодить каждому жителю Вяткино вряд ли получится, говорят и дорожники, и перевозчик. Но диалог будет продолжен.

Дмитрий Горкин, Максим Котов, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»